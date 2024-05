Italiensk ord siger alt om Kjærs status i Milan

Han har på flydende italiensk sagt, at det er den første klub, hvor han har samme følelse, som landsholdet giver ham. Han har sagt, at hans børn næsten taler bedre italiensk end dansk. Og så har han sagt, at Milan er hans hjem.

- Det er lige sådan noget, som italienerne labber i sig, fortæller Eva Ravnbøl.

Milan tilbage til toppen

At han har boret sig ind i deres hjerter, skyldes i sandhed også, at han var med til at give dem dét, som de havde hungret efter i 11 år.

- Det helt store højdepunkt for hans tid i Milan er jo mesterskabet, og det er måske specielt at kalde det højdepunktet, fordi så mange kampe spillede han ikke, siger Jonas Hebo Goldmann.

Simon Kjær pådrog sig en korsbåndsskade i december 2021 og var dermed ude resten af sæsonen.

- Det kunne ikke times dårligere i forhold til, hvor stærk han havde været i sæsonen, tilføjer eksperten.

Til trods for at Simon Kjær ikke spillede, så husker Jonas Hebo Goldmann, hvor meget der blev snakket om hans vigtighed for truppen, og hvor meget han betød for omklædningsrummet.

- Zlatan blev også skadet, men alligevel endte det med, at de jo faktisk begge var med på bænken i den sidste kamp, hvor Milan helst skulle vinde over Sassuolo.