Jesper Jensen stopper efter syv år i Esbjerg - skal være landstræner på fuldtid

I den forbindelse udtalte Jesper Jensen, at det var en ”udpræget familiebeslutning” at fortsætte i Esbjerg.

- Jeg vil ikke negligere, at det kan være hårdt at varetage begge job, og derfor er det min families mavefornemmelse for, om det er det rigtige, som har været afgørende for min beslutning om at forlænge med Team Esbjerg, lød det fra Jesper Jensen i en pressemeddelelse.

Efter lørdagens storsejr i topkampen mod Ikast ligger Team Esbjerg i skrivende stund nummer to i kvindernes håndboldliga. Esbjerg har fire point op til Odense på førstepladsen.