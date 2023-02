Michael og de lokale holder glemt tradition i hævd - amatørteater vinder frem igen

- Der er så mange gode grin og godt samvær ved at være dilettant, at det bider en som en besættelse. Når man øver et stykke og får fornemmelsen af, at det begynder at sidde i skabet, så giver det et kæmpe kick, fortæller han.

De første mange år var Michael Lund Kristensen med som skuespiller, men han er sidenhen overgået til at være instruktør og formand for Erritsø Dilettanterne.

Fremgang og positive tendenser

Til trods for Erritsø Dilettanternes store succes, har dilettantteater siden 80'erne lidt gevaldigt, og for manges tilfælde har det formentlig virket helt uddødt. Men nu kan der være positive tendenser at spore på området.

Det mener de i hvert fald hos Dansk Teaterforlag, der varetager rettighederne til forestillinger på amatørteatre. Et kig i deres databaser har afsløret, at antallet af dilettant-/amatørteaterforeninger er steget med ti procent siden 2012.