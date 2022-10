Sker igen og igen: Mysterie under havoverfladen

Indholdet af både tungmetaller og nitrat viser, at det ikke er sandsynligt, at det er hverken gødning eller flyvaske, så mulighederne er kredset lidt ind.

- Det er ikke umuligt, at det er en virksomhed, der arbejder med kemikalier opløst i vand, som de utilsigtet har hældt det i et afløb. Det sker jo af uvidenhed, eller hvis man ikke er klar over effekten. Men det kan have den uheldige effekt, at det binder ilten, forklarer miljøvagten.