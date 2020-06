Danmark kan godt åbne grænserne for flere lande, siger eksperter

Der er styr på smittespredningen med coronavirus i Danmark, og derfor er det en overvejelse værd at begynde at åbne de danske grænser til andre lande end kun Tyskland, Island og Norge.

Sverige er det eneste land, der stikker lidt ud Jens Lundgren

Det siger professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet, Jens Lundgren, til TV 2.

- Vi har meget få mennesker, der er smittede i Danmark, ligesom mange andre lande i Europa. Jeg kan også se, at andre lande også er begyndt at åbne deres grænser mere, som for eksempel Tyskland – et eksempel man måske kan forfølge, siger han.

Han bliver bakket op af Søren Riis Paludan, der er professor i biomedicin ved Aarhus Universitet.

- Med det smittetryk og den udvikling, der har været i smittetrykket generelt, vil jeg sige, at omkostninger ved at holde grænserne lukket er ved at blive større end ved at åbne.

Danmark er klædt anderledes på nu end i februar

Søren Riis Paludan fremhæver, at Danmark nu med blandt andet gode test- og opsporingsfaciliteter er helt anderledes klædt på til at kunne håndtere coronavirus, end det var tilfældet i februar og marts.

Derfor er han sikker på, at Danmark ville kunne håndtere, hvis der med en yderligere åbning af de danske grænser skulle komme mere smitte indenfor grænserne.

- Man kan ikke reducere smitterisikoen til nul – det kan vi heller ikke blandt os danskere. Der er en lille risiko. Det er der også, hvis en københavner tager til Vestjylland, siger han.

Jens Lundgren kalder det en balance mellem at holde sig fuldstændigt isoleret fra omverdenen i et par år og at få et samfund til at fungere på andre parametre end kun smittespredningen. Men han fremhæver også, at situationen kan ændre sig.

- Der er et godt etableret overvågningssystem, så hvis vi ser, at der igen begynder at være problemer, så kan man ændre på de aftaler og regler, der bliver lavet, siger Jens Lundgren.

Professorernes vurderinger kommer, efter at EU torsdag i en udmelding anbefalede, at alle medlemslande åbner grænserne til andre EU-lande fra på mandag.

Udmeldingen var ifølge TV 2s korrespondent i Bruxelles, Lotte Mejlhede, et klar signal til Danmark, hvor regeringen har meldt ud, at grænserne vil være lukket til de fleste lande frem til 31. august.

Danmark kan åbnes for dele af Sverige

Åbningen af de danske grænser har gennem længere tid været debatteret, og der har blandt andet været demonstrationer i Sønderjylland, hvor man krævede, at grænsen til Tyskland blev åbnet.

Også fra svensk side har der været pres for at genåbne grænsen, men mens der mandag bliver åbnet for Tyskland, Norge og Island, er grænsen fortsat lukket for de fleste svenskere.

- Sverige er det eneste land, der stikker lidt ud – de har haft en strategi om at lade smittespredningen ske mere frit, men det ville være fint at få en bredere kontakt til dele af Sverige, herunder den tidligere del af Danmark (Skåne, red.), hvor smittespredningen er meget begrænset, ligesom i Danmark.

Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell udtalte i slutningen af maj i et interview med TV 2, at det ikke vil få antallet af smittede i Danmark til at stige, hvis man åbnede grænsen til Sverige.

- Jeg tror ikke, det vil have den store effekt. Det vil nok have den effekt, at den danske befolkning bliver gladere, og det vil være til gavn for økonomien. Men jeg har svært ved at se, at det vil gøre den store forskel for smittespredningen, lød det fra Anders Tegnell.

Flere andre nordiske lande har valgt samme strategi som Danmark. Således åbner Finland i næste uge grænsen for alle borgere i de nordiske og baltiske lande - dog ikke Sverige.

Norge har anbefalet alle nordmænd at holde ferie indenfor landets grænser, men den norske grænse åbner også mandag for danskere - og ikke svenskere. Kører man til Norge gennem Sverige skal man i 10 dages karantæne uanset, om man har kørt nonstop.