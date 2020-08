Derfor er det en god ide at bære mundbind

Fra i dag den 22. august er mundbindskravet en realitet, hvis du som rejsende vil benytte den kollektive trafik.

Mens flere studier og myndighederne i mange andre lande længe har anbefalet brugen af mundbind i forbindelse med at begrænse smitte med coronavirus, har de danske sundhedsmyndigheder og eksperter været mere tilbageholdende.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til brug af mundbind Der findes tre typer mundbind (Type I, Type II og Type IIR), hvor forskellen er, at type I har en filtreringsgrad på 95% og type II på 98%. ​

Til brug i det offentlige rum, også for personer i øget risiko, er type I tilstrækkeligt, både i forhold til at beskytte andre mod smitte, og til at beskytte bæreren selv.

Stofmundbind kan være et godt alternativ for personer, som ikke har mistanke om COVID-19, og som ikke er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

Et godt stofmundbind bør bestå af tre lag tætvævet stof fx bomuld, være forsynet med elastikker og skal kunne sidde tæt til dit ansigt, så det dækker både næse og mund. Det skal kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader. Skift stof-mundbind, hvis det bliver beskidt eller fugtigt, og mindst én gang dagligt. Se mere

Men på et pressemøde i sidste weekend bekendtgjorde statsminister Mette Frederiksen (S), at mundbindet bliver en del af danskernes hverdag. I hvert fald, hvis man bruger kollektive transportformer som for eksempel busser og tog.

- Det har indtil nu været en anbefaling. Nu bliver det et krav. Vi gør det her nu, fordi smitten stiger, samtidig med at aktiviteten i samfundet stiger, sagde Mette Frederiksen.

Et forsøg foretaget af flere internationale forskere viser, hvorfor det er en god ide at bruge mundbind, hvis man for eksempel står i en tætpakket bus eller i et tog.

Studie viser mundbinds effektivitet

I forbindelse med forsøget, er der blevet optaget videoer af, hvad der sker, når mennesker taler, hoster eller nyser i forskellige situationer.

Af videoerne fremgår det, hvor meget partikler bliver spredt omkring en person i fire forskellige situationer.

Det gælder:

Uden mundbind Et hjemmelavet stofmundbind med et lag stof Et hjemmelavet stofmundbind med to lag stof Et tre lags mundbind af medicinsk kvalitet - det vil sige, at mundbindet er fabriksfremstillet og CE-godkendt.

Studiet viser, at den kirurgiske maske er dét mundbind, der bedst begrænser spredningen af dråber fra munden - og dermed også er det bedste til at begrænse smittespredning.

Men det fremgår også, at hjemmelavede stofmundbind med to lag tydeligt begrænser smittespredningen.

Det samme er tilfældet med et hjemmelavet mundbind med kun ét lag, om end det ikke beskytter i lige så stort omfang som den kirurgiske maske eller det hjemmelavede mundbind med to lag.

Video: Dråbespredning med og uden mundbind

Videoerne viser desuden tydeligt, hvorfor mange lande længe har anbefalet brugen af mundbind, da man kan se, hvor meget dråber fra en person uden nogen form for mundbind spreder sig ved tale, host og nys.

Du kan se resultatet af studiet i videoen herunder. Videoen er tekstet på engelsk og offentliggjort i tidsskriftet Thorax under det anerkendte medicinske tidsskrift British Medical Journal (BMJ), ligesom det er gengivet i tidsskriftet videnskab.dk.