Fremtiden for kongefamiliens sommerbolig er uvis ifølge eksperter

Grænseforeningen håber og tror, at det tætte bånd til kongehuset vil vare ved trods tronskiftet.

- Vi er altid spændte, når der sker forandringer. For vi kan aldrig vide, kun gisne og håbe. Men i og med, at kronprinsparret har været her så meget, tænker vi umiddelbart, at de vil fortsætte med at bruge det som fristed. Vi tror, at de har brug for et sted, de ikke bliver spottet, når de er ude blandt befolkningen, siger Else Tornbo, næstformand i Grænseforeningen.

Hun peger på, at dronning Ingrid i sin tid brugte slottet meget, og at den tradition er ført videre indtil nu. Kongehuset er også en del af flere traditioner i området, blandt andet når optoget ved årets ringridning rider forbi Graasten Slot og uddeler blomster til repræsentanter for kongehuset.

Ekspert: Graasten Slot kan forsvinde som residens

Ifølge flere eksperter er det et åbent spørgsmål, hvordan det nye kongepar vil benytte sig af slottene rundt i landet. Og Graasten Slot kan være i risiko for at ryge, lyder det fra Sebastian Olden Jørgensen, kongehusekspert og lektor ved afdeling for historie på Københavns Universitet.

- Det er et godt spørgsmål, om Frederik på samme måde vil pleje Sønderjylland, fordi traditionen omkring det meget har at gøre med genforeningen og dansksindede syd for grænsen. Men alt det er grumme længe siden. Jeg vil sige, at Frederik har et reelt valg. Hvis han skal have tid og råderum økonomisk til andre prioriteter, kan det være, han skærer det sønderjyske engagement ned, siger han og fortsætter: