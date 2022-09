Konkret eksempel til minister fik Brian Larsen til at bryde sammen

Fredag eftermiddag blev 25 års helvede i det kommunale jobcenter-system for meget for Brian Larsen, da han i Go' aften LIVE på TV 2 skulle deltage i en skype-samtale med blandt andet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Da han skulle fortælle om et arbejdsprøvningsforløb som graver på en kirkegård, hvor han fik at vide, at han skulle gennemføre forløbet, selv om han kastede blod op, når han var på arbejde, brød han sammen og begyndte at græde.