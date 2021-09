Ny rapport: Firma fra Brørup er et effektivt redskab i kampen mod coronavirus

Opdagede smitte i Skagen

Eksempelvis kunne der tydeligt aflæses "en stigning af virusindholdet i spildevandet forud for en stigning i incidensen i befolkningen", skriver SSI i rapporten.

I andre områder af landet blev der dog også opdaget en stigning i spildevandet, uden at et reelt udbrud af coronavirus senere viste sig at være i gang.

Man kan derfor ikke overordnet set regne baglæns og beregne ud fra spildevandsprøverne, hvor mange borgere der ville blive testet positive.

Derfor skal metoden også forsat udvikles, forbedres og evalueres, lyder det.

Overvågningen udbredes til at omfatte 200 anlæg inden for den kommende måned.

Dermed vil størstedelen af de danske husstande være dækket.