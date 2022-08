Officielt hedebølge i Danmark

Selvom det kan lyde indviklet, så er søndag dag nummer 1 i hedebølgen. Årsagen er, at en hedebølge netop kræver tre på hinanden følgende dage.

Dermed tæller de to første varme dage ikke med i en hedebølge, men først dagene derefter.

Mens 58 procent af landet kan berette om hedebølge, er varmebølgen straks mere udbredt. Her er hele 95 procent af landet ramt af varmebølge.

En varmebølge har samme definition som hedebølge. Her skal gennemsnittet af maksimumtemperaturen over tre dage dog blot overstige 25 grader, hvilket altså er gældende for stort set hele landet.

Den landsdækkende varmebølge blev allerede en realitet lørdag.

Kan blive en langvarig

Mens vi tidligere på sommeren har haft lokale hedebølger, er hedebølgen i denne omgang for første gang landsdækkende.

Og kigger man på prognoserne for den kommende uge, er der udsigt til, at hedebølgen fortsat kan skylle hen over landet de næste fire dages tid.

De nedenstående temperaturkort viser forventet maksimumtemperatur mandag til torsdag. Her kan store dele af landet fortsat opleve op mellem 25 og 30 graders varme, hvilket kan gøre hedebølgen langvarig mange steder.