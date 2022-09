Tidligere ansat på jobcenter i Haderslev: - Vi begik bevidst lovbrud

En undersøgelse foretaget af Dansk Socialrådgiverforening i 2021 viser, at mere end hver tredje socialrådgiver "ofte" eller "indimellem" oplever kritisable forhold, som de mener, at offentligheden burde få kendskab til. Af dem forklarer 28 procent, at de er bekymrede for negative konsekvenser, hvis de udtaler sig offentligt.

Fedaa Persons udlægning er blevet bekræftet af en anden medarbejder, der også var på jobcenteret i samme periode, men som ikke har ønsket at stille op til interview.

Kommunen mener, at de overholdt loven

TV 2 har i dokumentaren forelagt kritikken for Jon Krongaard (DF), der er formand for beskæftigelsesudvalget i Haderslev Kommune. Det er ikke hans oplevelse, at borgerne ikke fik individuel sagsbehandling.

- Det er jeg da rigtig ked af, hvis hun har haft den oplevelse, og jeg håber ikke, at hun har efterlevet det. De skal støtte vores borgere, siger han i dokumentaren.

Fik de en individuel sagsbehandling dengang i 2019?

- Jeg er jo ikke nede i hver enkelt borgersag, men det er jeg da fuldt overbevist om, at de gjorde.

I skriver i den her indsatsplan, som I vedtager, at i forsøget på at begrænse tilgangen til førtidspension, håber I på at spare syv millioner kroner årligt. Lykkedes det?

- Der må jeg være dig et svar skyldig.

Så du ved ikke, om I sparede penge på at begrænse tilgangen til førtidspension?

- Jo, det har vi gjort, for der var jo et fald i tilkendelsen af førtidspension. Og jeg siger ikke, at vi ikke vil tilkende førtidspension, for det er meget vigtigt for mig at få sagt, at hele udvalget jo gerne vil tilkende dem, der måtte være berettiget til det. Men samtidig vil vi også prøve til hver en lejlighed at forsøge at teste borgernes arbejdsevne for at få dem ud i beskæftigelse, siger Jon Krongaard.