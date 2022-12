Allan solgte sin scooter – pludselig skyldte han 200.000 kroner

- Men jeg kunne jo stadig ikke betale så mange penge, så det har været en lang boksekamp mellem os. Det er jo forsikringsbranchens Mafia, der styrer hele systemet. Jeg er lettet over, at det nu er slut, så jeg lettere kan komme på arbejde. Og så jeg ikke skal tænke på sagen hele tiden. Men det er synd for alle de andre, som er gået i fælden, siger Allan Pedersen.

Vil ikke kræve gebyrer for solgte køretøjer

DFIM har ikke ønsket at lade sig interviewe af TV SYD. Men DFIM’s direktør Maria Clausen bekræfter i en mail, at Allan Pedersens sag er afsluttet, og at gælden er eftergivet. I modsætning til Allan Pedersen mener hun, at DFIM har forsøgt at lukke sagen.

- Vi har fra sagens begyndelse været i jævnlig, mundtlig og skriftlig kontakt med borgeren for at få sagen afsluttet. Vi kan ikke kommentere yderligere på den konkrete sag. På det generelle plan opkræver DFIM dog aldrig dagsgebyr for køretøjer, hvis borgeren kan godtgøre, at køretøjet er solgt, skriver Maria Clausen.

Loft på 60.000

Hun oplyste for nylig til TV SYD, at DFIM på baggrund af de mange store opkrævninger vil ændre på sine procedurer. Nu sætter hun for første gang et beløb på.