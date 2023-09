Elever på lejrtur blev forvekslet med flygtninge

I hvert fald modtog Syd- og Sønderjyllands Politi ifølge JydskeVestkysten en anmeldelse på, at 20 tilsyneladende udenlandske unge mennesker gik ad Vesterhavsvej, der fører til Oksbøl.



Politiet sendte derfor en hundepatrulje til stedet for at undersøge, hvorfor gruppen befandt sig på landevejen, der har en fartgrænse på 80 kilometer i timen.

Det viste sig dog blot at være skoleelever fra VerdensBørn Grundskole i det nordvestlige København.

Skoleleder Yassin Adam Bachiri fortæller JydskeVestkysten, at eleverne var på lejrtur i Oksbøl.

Havde aldrig set en landsvej før

Men de københavnske skoleelever for vild, da de ifølge avisen aldrig havde set en landevej før.

I stedet bad politiet, der først havde taget kontakt til gruppen på engelsk, eleverne om at bevæge sig over Kjelst.

- Jeg kan godt se, at udefra kan det have set ud, som om, at det var en flok syriske flygtninge fra dengang, de gik på den danske motorvej E45 i 2015. Men vi kommer bare fra en skole i København, siger Yassin Adam Bachiri til JydskeVestkysten.

I alt 57 børn fra 5. – 9.-klasse samt forældre og lærere var afsted på dette års tur.

Under flygtningekrisen i 2015 brød EU's ydre grænser ved Italien og Grækenland sammen. Meldinger fra Tyskland og Sverige om at flygtninge kunne få asyl hos dem, fik tusindvis til at tage turen op gennem Europa.

Her krydsede flere end 1,2 millioner mennesker Middelhavet i forsøget på at nå Europa. Flere omkom i forsøget. Men tusindvis nåede flere lande i Europa.