Genåbing af grænsen: Regeringen indkalder til forhandling efter påske

- Efter påske indkalder regeringen partierne bag mandagens genåbningsaftale til forhandling om, hvornår og hvordan Danmark igen åbner grænserne for turister med et anerkendelsesværdigt formål.

Det siger den socialdemokratiske folketingsmand Christian Rabjerg Madsen, Kolding, til TV SYD.

I grænselandet og i turistbranchen er der stor frustration over, at indrejse af udenlandske turister over grænsen ikke var nævnt med et ord i den store genåbningspakke, som ni af Folketingets ti partier indgik sent mandag aften, og onsdag eftermiddag stillede det lokale folketingsmedlem, Ulla Tørnæs, Venstre, spørgsmål i Folketingssalen til justitsminister Nick Hækkerup, Socialdemokratiet, om, hvornår sommerhusturister igen kan få lov til at krydse grænsen, når de har et anerkendelsesværdigt formål og en aktuel negativ coronatest.

En tryg ferieform



Tørnæs henviste til tal fra Feriehusudlejernes Brancheorganisation, som oplyser, at selv om turister sidste sommer tegnede sig for ti millioner overnatninger i danske feriehuse, så blev der konstateret under ti smittetilfælde.

Det vidner om, at ferie i et sommerhus er en tryg og sikker ferieform, som ikke øger smittetrykket, mener feriehusudlejerne.

- Jeg har hørt om tallene, men jeg kender ikke grundlaget for dem, svarede Nick Hækkerup og tilføjede, at der er nogle grundlæggende forskelle i forhold til sidst sommer.

- Nu kan vi snart operere med coronapas, men nu ser vi også smittevarianter og en bekymrende tredje smittebølge i mange lande omkring os blandt andet i Tyskland, hvorefter Ulla Tørnæs gentog sit spørgsmål: