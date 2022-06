Kvinde på paddleboard fanget i et hestehul - nu advarer livredderne

Advarer på forhånd

Faktisk forsøger livredderne at advare personer på vej ud på paddleboard, når der er fralandsvind.



- Jeg tror desværre ikke, at kvinden i Vejers bliver den eneste redning, vi ser i løbet af badesæsonen. Når man står på stranden, kan det være meget svært at vurdere, hvor meget vind der er ude på vandet. Så spørg gerne en livredder til råds, hvis der er en på stranden, inden du padler ud – og bliv altid på land, når der er fralandsvind, hvis du er uøvet, råder Anders Myrhøj.



Tag et kursus

Paddleboard er meget populære, men de kræver træning og viden om, hvordan man gebærder sig på dem. Derfor opfordrer Søsportens Sikkerhedsråds organisationer til, at man som nybegynder tager et introduktionskursus, før man bevæger sig ud på egen hånd på et paddleboard.



- Først og fremmest skal du lære at vurdere vindforholdene og vide, hvad du kan magte. Vinden kan gøre det svært at styre boardet, hvis man er nybegynder. Det ser umiddelbart nemt ud, men det er ikke nok, at du kan holde balancen på boardet. Derfor bør du også lære den korrekte teknik for at padle effektivt og undgå at overbelaste kroppen med forkerte bevægelser, siger Henrik Tang Kristensen, klubkonsulent og paddleboardinstruktør i Dansk Sejlunion.

Et introduktionskursus tager typisk et par timer og kan tages i en af de mange vandsportsklubber i hele landet.