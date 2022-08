Vestkysten er den største danske turistmagnet - selv om vinteren

Corona-pandemien ser ud til at have sluppet sit tag på dansk turisme. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge tallene har Danmark haft langt flere overnattende gæster i årets første seks måneder end i samme periode i 2019.

Dansk turisme ser en samlet fremgang på 13 procent. Her bidrager Destination Vesterhavet til størstedelen af væksten på landsplan og står for hele 29 procent af den samlede fremgang. Destination Vesterhavet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune.

- Tallene for første halvår viser, at Destination Vesterhavet er den helt store drivkraft for turismevæksten i Danmark. Kyst- og naturturisme bærer i høj grad udviklingen, siger Peer Heldgaard Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.