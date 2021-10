221 deltog i ulovligt gaderæs - fire har fået en bøde

Sagerne mod de fire blev pillet ud og rejst som prøvesager i byretten i Esbjerg. Formålet var at afgøre, om politiet kunne uddele bøder for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Først i byretten i Esbjerg, hvor de tre mænd hver blev idømt en bøde på 2.500 kroner. Kvinden blev også dømt for at overtræde forbuddet, selvom hun ikke havde forladt sin bil under arrangementet. Straffen bortfaldt for hendes vedkommende.