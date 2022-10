Kirker vil ikke fryse folk ude

Det koster kassen at varme en kirke, en præstegård og et sognehus op med naturgas.

Det kan de godt mærke i Askov kirke, der for længst er gået over det forventede varmebudget for 2022.

Derfor er der lige nu ingen vej udenom. Der skal findes besparelser i den kommende tid.

- Vi skal spare, hvor der spares kan og sørge for at have fokus på det absolut nødvendige. Derfor kommer vi til at skrue ned for vores aktiviteter, lyder det fra menighedsrådsformand Mike Simonsen Straarup.