Syd- og Sønderjylland byder ind med energiparker på i alt 4.100 GWh

Hver tredje af solcelle- eller vindmølleparkerne (11 stk) kan ligge i Syd- og Sønderjylland. De kan, hvis de alle bliver bygget, levere i alt 4.100 GWh (gigawatt-timer).



Tre ministre fremlægger udspillet “Sammen om mere grøn energi fra sol og vind” ved Holsted Solar Park. Det er klima-, energi og forsyningsminister Lars Aagaard, minister for landdistrikter Louise Schack Elholm og miljøminister Magnus Heunicke.

Næste skridt er, at regeringen går i dialog med de 19 kommunerne om de fremtidige projekter.

Minister for landdistrikter Louise Schack Elholm opfordrede på pressemødet kommunerne til at byde ind med endnu flere områder til energiparker for at nå klimamålene for 2030.

Hendes ministerkollega, klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), sagde:

- Når vindmøllerne snurrer, og solen skinner ned på solcellerne, så skaber vi et grønnere og friere Danmark, siger han og tilføjer, at den grønne energi er "forudsætningen for det gode liv".

- Sol og vind skal være alles ven, siger klima-, energi- og forsyningsministeren.