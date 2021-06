Asgreen før DM-forsvar: Det bliver rigtig svært

På hjemmebane

De forskellige løb, der har fundet sted siden torsdag har alle haft start i Give og bevæget sig både til Jelling og Vejle.



I dag går ruten forbi Egtved, hvor Kasper Asgreen har sin sædvanlige træningsrute. Men på trods af hjemmebanefordelen, bliver det ikke et nemt løb for Quick-Step-rytteren.

- Jeg forventer et taktisk meget svært cykelløb, hvor man skal være vågen for ikke at blive fanget på bagkant, siger han.