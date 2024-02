Beboere i fire huse på samme vej evakueret efter jordskred

Efter at have besigtiget skaderne valgte beredskabschefen i samarbejde med Sydøstjyllands Politi at evakuere husets beboere samt yderligere tre huse på vejen.

Det skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse.



- Vores indsatsleder vurderede, at der var fare for sammenstyrtning og fortsat risiko for yderligere jordskred, siger Thomas Dietz, beredskabschef i Vejle Brandvæsen.



Hold dig væk fra skovområdet ved kirken

Torsdag formiddag er hele skovområdet omkring Mølholm Kirke afspærret, da der er risiko for yderligere jordskred.

- Folk må ikke gå i området overhovedet, da der er overhængende risiko for, at jorden skrider, lyder advarslen fra beredskabschefen.