Flere personer forbrændt i arbejdsulykke

Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

- Alle fire personer er fragtet til forskellige sygehuse. En person er i kritisk tilstand, oplyser vagtchef Steffen Wolf.

Personen, der vurderes til at være i kritisk tilstand, er blevet fragtet til Rigshospitalet i København i helikopter.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi kan for nuværende ikke oplyse yderligere om hverken årsagen til ulykken eller omfanget af skaderne hos de tilskadekomne.

Politiet fik meldingen om arbejdsulykken klokken 06.57.

Sydøstjyllands Politi tilføjer i en pressemeddelelse ved 10.30-tiden, at de stadig er til stede på ulykkesstedet. De tilføjer, at ulykken er under kontrol, og at der ikke er fare for øvrige personer eller materiel i nærheden.

Arbejdstilsynet er også blevet underrettet om ulykken.