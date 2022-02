Incestoffers sag har hjemsøgt politimand i årevis

Kommunernes Landsforening har presset Vejle Kommune

Tom Skovgaard sad i Vejle Byråd for Socialdemokratiet indtil 2009, så han kender politik indefra. Han mener, at Kommunernes Landsforening har presset borgmester Jens Ejner Christensen og et flertal i byrådet til at anke afgørelsen i byretten. Det har de gjort for at undgå at betale millionerstatning til Jytte Jensen. Fordi det kan danne præcedens og blive dyrt for andre kommuner.

- De kameler er svære at sluge, også for Jens Ejner (Christensen red.), men han må så stå og sige "desværre" og så videre. Og så har vi et yderligere svigt, mener Tom Skovgaard og uddyber: