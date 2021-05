Mand anholdt efter knivdrab på 19-årig

Natten til lørdag døde en 19-årig mand efter at være blevet ramt af flere knivstik i en passage i området mellem Nørre Torv, Kalkbrænderivej og parkeringshuset Trondur i Vejle.

Lørdag aften oplyser Sydøstjyllands Politi, at en mand er mistænkt og anholdt i sagen. Den anholdte forventes at skulle i grundlovsforhør ved Retten i Kolding i løbet af søndagen.

Sag om frihedsberøvelse efterforskes

Sydøstjyllands Politi oplyser desuden, at der har været en sag om mulig frihedsberøvelse af en 18-årig mand fra Teglgårdsvej i Vejle. Politiet efterforsker nu sagen for at finde ud af, om der er en sammenhæng med knivdrabsdagen. Det er endnu for tidligt at konkludere, lyder det i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Vicepolitiinspektør Jens Lyng Michelsen fra Sydøstjyllands Politi oplyser til Ritzau, at den 18-årige, der er den forurettede, er i politiets varetægt og ikke er kommet noget til. Vicepolitiinspektøren kan dog ikke sige mere om, hvorfor den 18-årige måske har en forbindelse til drabssagen, hvorfor han har været frihedsberøvet, eller hvem der har stået bag gerningen.