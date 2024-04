Omkring afkørsel 59 Hornstrup på E45 er der faldet en blanding mellem sne og hagl. Her er cirka 200 meter af kørebanen dækket af fire centimeter hvidt nedbør.

Her er der så sket et uheld i nordgående retning mellem afkørsel 59 og afkørsel 58 Hedensted.

Vejdirektoratet skriver, at højre spor i øjeblikket er spærret, og at de forventer, at trafikken igen kører normalt omkring klokken 19.