Politiinspektør ærgrer sig over voldtægtssager på festival

Der var tale om en 41-årig mand fra Urup på Fyn, som blev anholdt.

- Vi kontakter Fyns Politi, som ransager hans hjem. Her finder de mellem 700 og 800 gram hash. Så vi var glade for at vi fik skovlen under ham sælgeren her, fortæller vicepolitiinspektøren.

Alt i alt er Mikkel Ross tilfreds med, at der ikke var flere overtrædelser af loven på årets festival.

- Det var en fin festival set med politiøjne, selvom jeg er lidt træt af, at vi havde så mange anmeldelser om voldtægter, siger han.