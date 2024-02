Politiker vil ekspropriere jord for at dæmme op for oversvømmelser

Det foreslår Søren Peschardt (S), der er formand for klima-, natur- og miljøudvalget i Vejle Kommune.

Til DR siger politikeren, at der er behov for at tænke i sådanne løsninger på de udfordringer, som forhøjede vandstande har givet kommunen flere gange denne vinter.

- Der er simpelthen for mange værdier på spil og for mange skæbner på spil i Vejle by til at det er rimeligt, at en enkelt lodsejer et eller andet sted opstrøms i Grejs Å-systemet skal bremse for en god og fornuftig løsning, siger udvalgsformanden til DR.

Mere oplagte arealer

I denne uge blev flere veje i Vejle midtby oversvømmet af store vandmasser, ligesom elforsyningen måtte afbrydes til mere end 300 adresser.