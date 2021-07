Søren har windsurfet fra Vejle til Nibe og tilbage på tre uger: - Jeg har kun lige nået det i tide

80’er-surfboard fundet i skraldespand

Som 18-årig begyndte Søren Sæderup at windsurfe, og i mange år var det en stor del af hans liv. Med tiden kom der dog længere mellem sejlturene, og til sidst forfaldt hans gamle surfbræt og blev utæt.

Han havde aldrig regnet med, at han skulle genfinde den helt samme glæde med windsurfing som i ungdommen, men en dag fik han øje på et surfboard i en bunke skrald og fik lov til at tage det med hjem.

- Den minder meget om den model, som jeg også havde i 80’erne. Så den må være 35-40 år gammel i dag. Håbløs umoderne, men den er lige, som jeg vil have den, siger Søren Sæderup.

Det skrottede surfboard tændte gnisten igen, og siden fundet har surferen været omkring flere danske øer på brættet, inden han drog ud på sin længste tur ind til videre: Vejle-Nibe tur-retur.