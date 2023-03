Ubrugte værnemidler for 35 millioner kan ende på forbrændingen

Corona tegner til at være et overstået kapitel, og det betyder, at Region Syddanmark nu forventer at brænde inde med værnemidler for 35 millioner kroner.

Regionen bekræfter i et skriftligt svar til TV SYD, at de ikke kan nå at bruge værnemidlerne, inden holdbarheden udløber.

Det er værnemidler som engangshandsker, visirer, mundbind, masker og heldragter, som regionen har hundredevis af paller opmagasineret med.