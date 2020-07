Laura vil ikke starte på uddannelse, selvom hun kommer ind

Laura Svangård fra Vejle sidder med sin bærbare computer.

Vores genåbning I en række indslag og artikler under titlen 'Vores genåbning' følger TV SYD fire personer og deres vej tilbage til en normal hverdag i en tid, hvor flere og flere dele af samfundet åbner oven på coronakrisen. Udover indslag i TV SYDs nyhedsudsendelser kan du også læse de fire personers historier her på TVSYD.dk

På tirsdag tikker der et svar ind på computeren, om hun er blevet optaget på uddannelsen i ernæring og sundhed.

Faktisk sidder 94.604 ansøgere til en videregående uddannelse og venter spændt på tirsdag over, om de er kommet ind på en uddannelse.

Men ikke Laura, der lider af en svær og atypisk form for astma, der placerer hende i den særlige risikogruppe, som for alt i verden ikke må få coronavirus.

Læs også Samfundet genåbner, men lungesyge Laura skal stadig passe på: - Det handler om at overleve

For uanset svaret er hun fast besluttet på, at hun ikke vil takke ja til tilbuddet om en plads på uddannelsen, hvis hun kommer ind.

- Mit svar er allerede nu, at jeg ikke starter til sommer. Det gør jeg ikke, fordi jeg ikke ved, hvordan det hele ser ud om en måned eller to, siger Laura Svangård, der lige er fyldt 21 år.

For Laura handler det også om, at hun vil kunne starte helhjertet på uddannelsen. Hun vil ikke være den i klassen, der hele tiden må tage ekstra forholdsregler. Derfor prøver hun også at se på de lyser sider, selvom det har været en svær beslutning.

Jeg prøver at tage det som noget positivt. Men det er selvfølgelig mega øv, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at det lige var det, jeg havde gået og tænkt på Laura Svangård, Vejle

Men der også mange ubekendte i forholdene på skolen, og om det overhovedet er muligt for hende at holde afstand for at undgå potentiel smitte.

- Jeg prøver at tage det som noget positivt. Men det er selvfølgelig mega øv, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at det lige var det, jeg havde gået og tænkt på, siger Laura Svangård, der i flere måneder holdt sig isoleret fra andre mennesker.

Læs også Lungesyge Laura har fundet en alternativ metode til at kramme sin mor

Et svendebrev at falde tilbage på

Egentlig er Laura uddannet personlig træner, hvor hun hjælper folk med fysisk træning. Men på grund af coronasituationen er dét også sat på standby. Men hun er dog ikke bekymret for fremtiden, for med uddannelsen som personlig træner har hun noget at falde tilbage på.

- Jeg er 21 år og har allerede et svendebrev, så jeg kan bruge min uddannelse til noget. Jeg har bare lyst til at videreuddanne mig, men det må bare vente. Det sætter jeg i en boks og pakker væk indtil det er sikkert for mig. Mit liv er vigtigere.

Derfor skal hun nu også finde ud af, hvad hun så skal bruge tiden på, nu når hun ikke starter uddannelse.

- Min plan er nu, at jeg prøver at finde et job, som jeg kan lave i de her coronatider. Noget hvor jeg kan holde min afstand og der ikke er så mange mennesker, siger Laura.