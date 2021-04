Trods oversvømmelser og coronalukninger hopper Tobias med på nye projekter: Udvider med endnu et spisested

Han har gang i lidt af hvert. Tobias Skovmose kan både kalde sig restauratør, hotelforpagter, kok og iscaféejer.



Det startede med selskabslokalerne Brorsonsminde og restaurant Kolvig - by Skovmose i Ribe. Oktober sidste blev han så spurgt, om han ikke ville forpagte Den Gamle Arrest - en hoteludfordring han ikke kunne sige nej til, selvom mange måneders lukning har være ved at tage livet af hans forretninger:

- Jeg har trods en ret svær tid forsøgt at være optimistisk, siger Tobias Skovmose.



Den optimisme har nok båret frugt. I hvert fald udvider han igen. Denne gang udenfor sit domæne i Danmarks ældste by. Han har nemlig sagt ja til også at forpagte den nye restaurant, en cafe og en isbar på Marsk Camp ved Skærbæk.

Vandmasser og coronavirus tæt på at ødelægge et hele

Men det har ikke været nemt for Tobias Skovmose. Faktisk har det været et rigtig langt år. I februar var han tæt på at lukke firmaet og gå konkurs, da vandmasser stod ind i hans lokaler tæt på Ribe Å. Da der endelig var tørt, lukkede coronapandemien landet.

Alligevel har han bevaret håbet, og han glæder sig også over, at han endelig kan slå dørene op til restauranterne i Ribe. Han har allerede sat en teltdug op ved Arresten, så folk kan sidde udenfor i læ og tørvejr, og han har også købt nye havemøbler og terrassevarmere:

- Jeg kaldte personale ind, da meldingen om udendørsservering blev meldt ud fra Folketinget, og jeg har ansat nye medarbejdere. Så nu klapper jeg i mine hænder over, vi kan få lov at åbne også indendørs, siger Tobias Skovmose, der udover at være optimist, også er en 'hurtigsnakker', hvor ideerne fødes lige så hurtig som ordene kommer ud af munden på ham, og han tilføjer glad:

- Nu skal vi bare i gang. For der er lys for enden af tunnelen efter det her frygtelige år.