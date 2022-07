21-årig efterladt med to umulige valg efter udvisningsdom

Men eftersom der ikke ligger er en aftale mellem Danmark og Syrien, kan Hjemrejsestyrelsen heller ikke tvinge Sahar Elrifai til at rejse til Syrien, men kun placere hende i udrejsecenter og dermed ifølge advokaten håbe, at hun selv rejser til Syrien.

- Hele situationen er jo skingrende vanvittig. Men den overordnede strategi er at sende et signal til hele verden om, at det er en dårlig idé at søge asyl i Danmark, siger Niels-Erik Hansen.

Advokaten oplyser, at han er begyndt at indsamle materiale med henblik på at søge om at få Sahars sag genoptaget hos Flygtningenævnet - svaret på den ansøgning kan tage op til et år.