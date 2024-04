I sønderjysk kommune bliver børnene mødt af færrest nye ansigter

Her skiftede 14,7 procent af de ansatte i vuggestuer og børnehaver arbejde inden for et år i perioden 2017 - 2021.

Det viser beregninger fra tænketanken Cepos, som er dykket ned i tal Danmarks Statistik i årene 2017 - 2021 ifølge Avisen Danmark.

Allerlavest ligger Skive Kommune med 14,3 procent. I top ligger Rudersdal Kommune med 39 procent.

Kigger man isoleret på Syd- og Sønderjylland er Horsens Kommune i top med 29,4 procent.

Avisen Danmark, der har talt med Cepos' forskningschef, Karsten Bo Larsen, skriver, at de hyppige jobskift kan skyldes, at en gruppe af unge med en gymnasial uddannelsen i og omkring de største byer, tager et sabbatår, hvor de arbejder i en daginstitution.

Radikale Venstres børne- og undervisningsordfører, Lotte Rod, der også er opstillet i Sydjyllands Storkreds, siger til Avisen Danmark, at hun ønsker, at pædagoger får mulighed for at tage en kandidatgrad i pædagogik.



Og så opfordrer hun regeringen til at lave en plan for, hvordan der kommer en større andel af uddannet personale i daginstitutionerne.

Se tallene for hele Syd- og Sønderjylland og læs mere i artiklen herunder.