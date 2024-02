På gæstelisten var kollegerne fra Borgen, ligesom et hold fra den Synnejyske Ambassade tog for sig af lækkerierne. Den Synnejyske Ambassade er en forening for sønderjyder, der er bosat i hovedstaden.

Traditionen tro bestod bordet af 21 kager i alt. Syv tørre, syv bløde og syv hårde kager.

Er der noget politisk fra din side i, at du har inviteret alle disse sønderjyder ind på Christiansborg?

- Det er egentlig et apolitisk arrangement. For mig er formålet mere at sætte et stort fedt stempel på, at Sønderjylland nu er på Christiansborg, fordi Sønderjylland er så vigtig en del af mig, og jeg har fået lov til at være vikar herinde i en periode, siger Theis Kylling Hommeltoft.