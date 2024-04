Forud for eksperimentet var deltagerne gennem et helbredstjek hos en læge, for netop at finde ud af om der kunne være nogle sundhedsmæssige fordele eller ulemper ved at kvitte kødet.



- Det så ud ad helvedes til med mit kolesterol, fortæller Ebbe Lauritzen, som foruden et ønske om at leve sundere og tabe et par kilo, nu havde endnu en motivation for at erstatte hakkekød med plantefars.

På TV SYD Play kan du se, hvordan han kastede sig ud i falafler og selleribøffer med en stålfast forventning til, at han i løbet af eksperimentets seks uger ville få en sundere krop.