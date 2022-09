Esbjerg fB med uholdbar økonomi: - Vi skal i 1. division i første hug

Den situation ville den kommercielle chef i Esbjerg fB, Mathias Rønn elske at stå i. Han har prøvet det før, da han var i FC København.

- Ingen produkter bliver mere værd af at rykke ned. Sådan er det bare. Et eksempel er de 3D-tæpper, man nogle gange ser ved siden af målene under kampe. Det kan du få 100.000 kroner for i Superligaen, mens det i 2. division koster mere at producere end du kan tjene, fortæller han.

Stillinger skåret væk

I sommeren nedlagde man en grafiker-stilling og en sportslig koordinator-stilling for at forsøge at tilpasse sig de faldende indtægter.