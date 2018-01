Forurening truer kæmpe grundvandsmagasin

Det er et 15 meter tykt lerlag - den såkaldte Arnum-formation - som myndighederne håber kan forhindre, at forureningen breder sig ned i det sekundære grundvandsmagasin.

