VUC fyrer yderligere 60 medarbejdere

VUC Syd skal endnu en gang gennem en fyringsrunde. Skolens ledelse har torsdag varslet, at de påtænker at nedlægge 60 stillinger.

VUC Syd har torsdag varslet skolens ansatte, at de vil nedlægge 60 stillinger som led i genopretning af skolens økonomi og tilpasning til et faldende elevtal.

- Vores ambition er, at én af de muligheder, vi skal kunne præsentere for styrelsen til januar, er et fortsat selvstændigt VUC-tilbud. Men det kræver, at vi hurtigt får tilpasset omkostningerne, og her kommer vi desværre ikke uden om også at se på medarbejderomkostningerne, siger formand Laust Joen Jakobsen i en pressemeddelelse.

Laust Joen Jakobsen oplyser samtidig, at de også vil finde andre besparelser ved blandt andet at sælge skolens kunst, noget af inventaret samt en række biler.

VUC’s direktør Asbjørn Nielsen er blevet bedt om at igangsætte forhandlinger med medarbejderrepræsentanterne.

- Vi er nødt til det, der er ingen vej uden om, sådan som økonomien ser ud, siger Asbjørn Nielsen til TV SYD.

Til trods for de tidligere gennemførte besparelser viser budgettet for 2018 et forventet underskud på cirka 60 millioner kroner.

Det foreløbige budget for 2019 viser også et forventet underskud på cirka 50 millioner kroner, hvis ikke omkostningerne tilpasses.

Ifølge direktøren er det særligt afskedigelser på området for almen voksenuddannelse, avu, hvor nedgangen i elever har været særlig markant. Derudover er der lagt op til at skære på administration og ledelse, ligesom planerne også omfatter en fuldstændig nedlukning af VUC Syds kantinetilbud.

Skolen nedlagde den 19. juni i år 71 stillinger i forsøget på at redde skolens økonomi. 47 fastansatte medarbejdere blev fyret og 24 tidsbegrænsede stillinger nedlagt.

Hvis samtlige 60 medarbejdere i denne fyringsrunde må forlade VUC Syd, går den skandaleramte uddannelsesinstitution fra at have 310 ansatte til 179 medarbejdere.

VUC Syd-sagen kort fortalt

Den 11. september afsatte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bestyrelsen på VUC Syd og indsatte et nyt midlertidigt styre. Det skete på baggrund af et massivt overforbrug på VUC Syd, der har givet uddannelsesinstitutionen en kritisk økonomisk status, som det midlertidige styre nu skal forsøge at løse.

Sagen startede helt tilbage i juni 2017, hvor Radio24syv bragte historier om overforbruget. Læs om hele forløbet her.