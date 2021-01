Billund Lufthavn mistede tre ud af fire passagerer i 2020

Den enorme passagernedgang har desværre også betydet, at Billund Lufthavn har måttet afskedige over 300 medarbejdere. Alligevel forsøger administrerende direktør, Jan Hessellund, at se lyst på fremtiden.

- Af respekt for alle bliver vi nødt til at kigge fremad, så vi kan komme tilbage på sporet og dermed skabe vækst og arbejdspladser igen. Nu ser vi forhåbentligt mod et bedre år, hvor Billund Lufthavn er her for alle, der har brug for international tilgængelighed enten i forbindelse med erhvervsrejser, ferierejser eller luftfragt, siger Jan Hessellund i en pressemeddelelse.