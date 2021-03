Whistleblower i borgmestersag står frem: - Nogen må gøre et eller andet

På baggrund af den vurdering efterforskes sagen nu af politiet.

- Det her handler ikke om, hvorvidt de har haft et forhold, eller hvordan det ellers har været, men hvordan de har undladt at bringe den her bekymring og den her henvendelse videre, således at andre kunne vurdere deres habilitet, forklarer Carsten Juul Nielsen.

Med mailen forsøgte han forgæves at gøre opmærksom på situationen - han frygtede netop den pine, som kommunen står i nu.

- Jeg frygtede en ydmygende sag og skandale for kommunen og for de her mennesker, som er involveret på alle mulige måder, og for borgerne og byen. Jeg synes bestemt ikke, man har fortjent det, siger han.

Handlingslammet situation

Situationen i kommunen kom pludseligt til at centrere sig om to personer, hvor det handlede om borgmesterens genvalg og position, fortæller han.



- Den her måde at køre kommunen på med den øverste politiker og øverste embedsmand i et makkerpar med nogle få magtfulde personer omkring sig, som bakkede dem op. Det var et højt spil, der kørte, siger han.

- Det blev lidt til den her usynlige elefant, der er tilstede i næsten alt, hvad man laver, beskriver Carsten Juul Nielsen, som husker situationen som 'handlingslammet' blandt de ledere, der ellers var dygtige medarbejdere i en god kommune.