Billund Lufthavn: - Vi er helt klar til passagerer

- Det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi håber selvfølgelig, at der er mange, der endnu ikke har fået planlagt alternative sommerferieformer. Nu er flyselskaber klar til at sende folk sydpå igen, lyder det fra Mads Bisp Agersnap, der er presseansvarlig i Billund Lufthavn.

Reaktionen fra Billund Lufthavn kommer efter, Udenrigsministeriet torsdag meddelte, at der bliver lempet i rejsevejledningerne, så der bliver åbnet for rejse til det meste af Europa. Ændringen er gældende fra den 27. juni.

Hård konkurrence om flyafgange

Ændringerne i rejsevejledningerne har været et pejlemærke i den corona-tomme lufthavn i Billund. Her har man hele tiden haft udsigt til, at der ville blive foretaget ændringer i rejsevejledningerne i begyndelsen af september. Så dagens melding fra Udenrigsministeriet var populær.

- Jo hurtigere der bliver åbnet op, jo hurtigere kan vi komme i gang med at konkurrere med de andre lufthavne ude i Europa om at få flyselskaberne til at åbne ruter. Der er resten af Europa allerede et spring foran os. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig positivt, at der bliver åbnet op før september, så vi kan få flyselskaberne til at flyve fra Billund Lufthavn igen, siger Mads Bisp Agersnap.

Billund Lufthavn er parat til at lokke flyselskaberne retur, siger Mads Bisp Agersnap, presseansvarlig i Billund Lufthavn. Foto: Ole Møller, TV SYD

Og der bliver stor konkurrence om flyafgangene. En del af flyselskaberne har barberet voldsomt i antallet af fly, for at tilpasse mængden til det meget begrænsede antal flyvningerne under coronakrisen.

- Jamen, det er jo det, det handler om. Vi skal ud og vinde kapaciteten igen. Altså få flyselskaberne til igen at åbne for de forskellige ruter. Flyselskaberne har jo lavere kapacitet lige nu, og det er det, vi alle sammen skal konkurrere om, siger Mads Bisp Agersnap.

Optimisme at spore

Der er et godt stykke vej at gå for lufthavnen. Antallet af passagerer er styrtdykket til et absolut minimum. Det medførte, at lufthavnsledelsen var nødt til at afskedige over 200 ansatte. Til gengæld er der nu optimisme at spore. Forventningen er, at der går to til fire år, før man igen er tilbage på 2019-niveau, hvad angår aktiviteter.

- Vi er ikke i tvivl om, at Billund Lufthavn nok skal komme tilbage på niveau igen - og fortsætter væksten derfra, mener han.