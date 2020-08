Coronasmitte breder sig blandt unge i Esbjerg

Coronasmitten udvikler sig lige nu blandt de unge i Esbjerg-området. På Esbjerg Gymnasium er 70 elever sendt hjem efter, at der er konstateret smitte. Og på specialskolen Urbancentret er 31 elever og lærere også hjemsendt. Det blev meldt ud af skolens leder Steffen Lawaetz til forældre og elever på Aula, skriver Jydske Vestkysten.

- Vi har naturligvis orienteret det personale og de forældre, hvis børn har været i nær kontakt med den smittede person og instrueret dem tydeligt i, hvordan de skal forholde sig – og orienteret alle forældre og personale på afdelingen, skriver skolelederen ifølge avisen.

Samtidig er der også opstået en mistanke om smitte i EfB's klubhus. Her er der mistanke om smitte hos en serie 3-fodboldspillers kæreste. Derfor tager klubben sine forholdsregler, og har sprittet klubhuset af.

Også yngre børn i Esbjerg er omfattet af karantæne. 200 børn og ansatte fra en vuggestue- og børnehave holder sig nu hjemme til testresultater er kommet retur.

Der er her til eftermiddag også konstateret smitte i et fritidscenter i Vejle, hvor en pædagogmedhjælper er smittet med corona. Ingen andre viser dog tegn på at være smittet, skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse.