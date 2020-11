DHF-formand: På et tidspunkt kaster vi håndklædet i ringen

Der er mindre end to uger til, at EM-slutrunden i håndbold efter planen skal begynde, men endnu er det uklart, hvorvidt den kan afvikles.



Efter at Norge trak sig som medvært, har Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) arbejdet på at gøre Danmark til enevært for slutrunden.

Men for at det kan ske, skal den danske regerings coronaudvalg endegyldigt vende tommelfingeren opad, og det er endnu ikke sket. Nu vil DHF-formand Per Bertelsen snart ikke at vente længere.

- På et tidspunkt må vi sige: Vi kunne godt holde EM på forsvarlig vis ud fra en coronaprotokol, der er væsentligt hårdere, end man forlanger i Danmark. Men vi formåede ikke at få politikerne til at hjælpe os igennem.

- Og så må vi smide håndklædet, siger han til Ekstra Bladet.