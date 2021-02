Efter massivt smitteudbrud: Her kan du blive testet i weekenden

På grund af det massive smitteudbrud i Kolding sender kommunen og Region Syddanmark fem testbiler på gaderne i Kolding.

Torsdag lukkede kommunen to skoler og otte dagsinstitutioner. Det skete, efter at kommunen har registreret 199 smittede med coronavirus. For halvanden uge siden var det tal på 50. Det er den engelske variant B117, der lige nu har fat.

Det betyder, at per 100.000 indbyggere er der 214 smittetilfælde. Det er landets næsthøjeste incidenstal og kun overgået af Ishøj Kommune, som torsdag lå på et incidenstal på 219.

- Vi har haft stigende smittetal de seneste uger, og vi har også set smitte blandt de mindste børn, og derfor går vi nu ud med den her frivillige opfordring for at få inddæmmet smitten, siger Michael Petterson, der er uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektør i Kolding Kommune til Ritzau.



- Vi vil ikke skabe pres omkring det, men omvendt står vi også i en situation, hvor smitten er kraftigt stigende, siger han.



På grund af det høje smittetal er der ifølge JydskeVestkysten forlydender om, at alle skoler i 6000 Kolding ikke åbner efter vinterferien. Noget som hverken Kolding Kommune eller Styrelsen for patientsikkerhed endnu ikke kan bekræfte, men siger, der kommer yderligere informationer ud omkring fredag middag.