Erhvervsorganisation: Farligt, hvis de gode idéer bliver i skuffen

Antallet af nystartede virksomheder er faldet markant i flere af de sønderjyske kommuner. Kendetegnende er det, at det især er i perioden umiddelbart efter nedlukningen af Danmark, at iværksættertrangen er blevet voldsomt presset. I Sønderborg Kommune er antallet af nystartede virksomheder faldet med 50 procent, hvis man sammenligner april måned 2019 og april i år. I Tønder Kommune er faldet endnu større – nemlig 62,5 procent.

- Små og mellemstore virksomheder startes jo typisk op af en iværksætter, som er ejerleder og spytter egne penge i sin gode idé og prøver at starte en virksomhed op. Det er jo noget, man gør, fordi man tror på sin idé – men også fordi, man tror på fremtiden. Så når der kommer økonomisk usikkerhed, når markedet lige pludselig vender, og når banken ikke vil være med alligevel, så ser vi jo desværre, at rigtig mange lader de gode idéer blive i skuffen. Og det er farligt for jeres landsdel, lyder det fra Alexander Nepper, der er politisk chefkonsulent i SMVdanmark.

Dramatisk opbremsning

SMVdanmark er en erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder. Organisationen har i omegnen af 18.000 medlemsvirksomheder, der spænder over mange forskellige brancher lige fra byggeri, handel og service til it og grafiske fag.

Hvis I skal have store virksomheder at leve af i fremtiden, så er I nødt til at lave dem selv. Alexander Nepper, politisk chefkonsulent, SMVdanmark

- Der er jo ingen store virksomheder, der bliver startet i København for så at flytte til Sønderjylland. Hvis I skal have store virksomheder at leve af i fremtiden, så er I nødt til at lave dem selv, mener Alexander Nepper.

Han nævner, at store virksomheder som Ecco og LM Wind Power jo netop vokset op i Syd- og Sønderjylland. Og at de vel at mærke er skabt på grund af gode idéer hos iværksættere. Derfor er der en risiko forbundet med krisetidens usikkerhed.

- Når mængden af nystartede virksomheder bremser op så dramatisk, som vi ser nu, så kan man jo frygte, at der blandt de virksomheder, der ikke bliver startet, er nogle rigtig gode idéer, som jeres landsdel skulle have levet af mange år fremover, siger Alexander Nepper.

Kommunerne er vigtige problemløsere

Den politiske chefkonsulent peger på især en vigtig spiller, der skal meget mere på banen nu, hvis udviklingen skal vendes:

- Der er brug for, at man i kommunerne sætter sig ned og tænker over, hvordan man kan støtte personer i lokalområdet, som vil starte nye virksomheder op. For virksomhederne kommer ikke til automatisk udefra. De skal startes op af folk, der bor i området. Derfor er det vigtigt, at kommunerne har erhvervsrådgivning, gør det nemmere at starte virksomhed. For eksempel har one-point-of-contact – altså at man kun skal henvende sig ét sted, hvis man ønsker hjælp til opstart af virksomhed.