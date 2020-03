Lokale på Fanø til turister: Bliv væk!

Robert Peel, der er selvstændig erhvervsdrivende på Fanø, er klar i mælet, når han giver tre råd til øens turister:

- Bliv væk, bliv væk og bliv væk, siger han, mens hans tricolorefarvede tophue lyser i forårssolen.

En tredjedel af de penge, der bliver tjent på Fanø, stammer fra turismen. Det viser en opgørelse fra Visit Denmark fra 2017. Det er dansk rekord. Og så er Fanø speciel ved, at der endnu ikke er konstateret et eneste tilfælde af corona på øen.

Fanø lever af turister, her er de til dragefestival. Alligevel beder nogle fannikker turister om at blive væk indtil corona-krisen er overstået. Arkivbillede.

Og det virker nærmest, som om turisterne allerede har hørt advarslen fra manden med tophuen i de franske farver.

- Normalt har vi op mod 120 ankomster i den weekend, der lige er forbi. I år kom der otte, fortæller direktør i sommerhusudlejningsfirmaet Danibo.

- Og der er selvfølgelig grænser for, hvor lang tid vi kan fortsætte på den måde. Vi har jo udgifter til personale, biler, kontor og så videre, der stadig skal betales, fortæller sommerhusdirektøren.

Meningerne er delte på Fanø

Robert Peel har i et opslag på Facebook delt sin holdning til at få turister til øen i den nuværende situation. Det har fået mange positive reaktioner, men det er vigtigt at understrege, at meningerne er delte på Fanø, meget delte.

- Når jeg siger sådan noget, så er det lige før, jeg får tæsk, siger Robert Peel til TV SYD.

Lad os ikke håbe, det går så galt, men de turister, der trods alt er kommet til Fanø, kan ikke forstå problemet.

- Hvis vi overholder de regler, der er, bruger håndsprit og holder afstand, så kan jeg ikke se, hvad problemet er, siger Grethe Bruun, sosu-assistent fra Sønderborg, der er på Fanø for at nyde den første forårssol.

Statsminister Mette Frederiksen, (S), har for ganske nylig opfordret til, at vi danskere ikke karter rundt i landet i påskeferien. Og fra Sofie Valbjørn, borgmester på Fanø, (Alt), lyder det:

- Det tilkommer ikke mig at bestemme, om de skal det ene eller det andet. Jeg synes, vi skal holde os til de regler og retningslinjer, myndighederne udstikker for os. På nationalt plan er det udmærket, at vi breder os ud i landet og på den måde holder afstand. Men hvis der kommer andre direktiver, overholder vi dem. Men jeg kan da godt forstå, at man gerne vil holde ferie i et sommerhus på Fanø, hvis man for eksempel sidder i en lille lejlighed i København.