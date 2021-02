I én kommune stiger smitten, mens Kolding oplever faldende smittetal

I Kolding er smittetallet faldet til 286 - det er 16 færre smittede målt over de seneste syv dage. Smittetallet er fortsat meget højt, og kommunen ligger med et incidenstal på 308 smittede per 100.000 indbyggere. Til sammenligning er myndighedernes bekymringsgrænse flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere i en kommune.

I Vejle er smitten steget med 30 smittede siden i går onsdag, og det betyder, der i alt er registeret 127 smittede personer de seneste syv dage, og incidenstallet er nu på 110. Dermed overhaler kommunen Fredericia med antal smittede per 100.000 indbyggere.