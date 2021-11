Restauratør kommer med bøn til Mette Frederiksen

Øjeblikkelig handling

For Tilde Rudbeck er det vigtigt, at folk forstår, at der er mange virksomheder, der hænger lige på kanten.

Hvis ikke folk enten begynder at støtte op om de små lokale forretninger, eller der bliver foretaget en nedlukning, er det ikke muligt for Rudbecks Fanø og andre små virksomheder at overleve, mener hun.

- Vi, og de andre små forretninger, er med til at skabe liv på Fanø, men det kan vi snart ikke længere. Hvis folk støtter de små lokale forretninger, frem for at shoppe online og gå i store varehuse, ville det bidrage til, at de små virksomheder kan overleve endnu en coronabølge siger Tilde Rudbeck.