Smittetallene i Syd- og Sønderjylland stabile, men færre er blevet testet

Det seneste døgn er der på landsplan taget 55.363 coronaprøver, hvilket er væsentligt lavere end de sidste par uger, hvor der er dagligt er taget over 100.000 prøver. Tallene dækker dog ikke over de hurtigtest, som private udbydere foretager.

Smitten er generel høj i alle de 14 kommuner, som TV SYD dækker. Alle kommuner ligger således over sundhedsmyndighedernes såkaldte bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere. Højest er smitten i Sønderborg Kommune, hvor der de seneste syv dage er konstateret 203 smittetilfælde svarende til 273 smittede per 100.000 indbyggere.



Tirsdag begynder kommunen at vaccinere borgere på plejecentret Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Nordborg. Onsdag følger yderligere tre plejecentre.