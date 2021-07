Søndagens smittetal: To sogne nærmer sig risiko for nedlukning

Dagens smittetal for Syd- og Sønderjylland er stort set uændret sammenlignet med lørdagens tal.

Men i to sogne opfylder man to ud af de tre krav for automatisk nedlukning. Det drejer sig om Hjerpsted Sogn i Tønder Kommune og Egvad Sogn i Aabenraa Kommune.

Fælles for de sogne er, at de begge opfylder kravet om en positivprocent over tre og kravet om et incidenstal over 600 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Derimod må der siges at være et stykke op til kravet om antallet af nye smittede. Her har Hjerpsted sogn én enkelt smittet, mens Engvad har tre smittede.